Актер из фильма «Утомленные солнцем 2» убит в Москве

Актер Евгений Сапаев, сыгравший эпизодическую роль в фильме «Утомленные солнцем», убит неизвестными в Москве. Подруга актера Юлия Бусырева рассказала журналистам, что видела Евгения около года назад, а о его трагической смерти узнала совсем недавно.

«Каким-то хулиганам в Москве не понравился Женин внешний вид — его избили до смерти», - приводит ее слова сайт газеты «Известия».

Известно, что актер Евгений Сапаев спустя несколько лет после съемок сменил пол и называл себя Настей.

По словам подруги актера Юлии, Сапаева похоронили как бездомного, и его друзья до сих пор не знают, где именно.

Евгений Сапаев, сыграл небольшую роль в «Утомленных солнцем – 2». После этого он уехал на родину, в деревню Великово Владимирской области, где жил в полном одиночестве – его родители умерли 20 лет назад, а бабушка находится в доме престарелых.