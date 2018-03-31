Освобождены восемь заложников из плена боевиков в Восточной Гуте

Из плена освобождены восемь заложников, удерживаемых боевиками «Джебхат Ан-Нусра» (запрещена в РФ) в Восточной Гуте. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

«31 марта 2018 г. при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике были освобождены из плена 8 заложников, удерживаемых боевиками вооруженной группировки «Джебхат ан-Нусра» на территории Восточной Гуты», - говорится в сообщении.

Всего с начала действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты при содействии российского Центра организован выход более 150 тысяч человек.