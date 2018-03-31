СК проверит работу пожарных во время тушения ТЦ в Кемерове

Следственный комитет России проверит работу пожарных во время тушения торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом главу СК Александра Бастрыкина, который сегодня прибыл в город, попросили родственники погибших.

Сейчас рассматривают две основные версии трагедии - короткое замыкание и поджог. В рамках уголовного дела задержаны семь человек.

Двух главных фигурантов дела сегодня арестовали на два месяца. Это гендиректор компании, которая владела торговым центром - Юлия Богданова и бывшая начальница областного Госстрой-надзора Танзиля Комкова, которая не пресекла незаконное строительство комплекса. Обе женщины своей вины не признали.