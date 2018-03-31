Американские дипломаты покидают консульство США в Санкт-Петербурге: видео

Генконсульство США в Санкт-Петербурге прекратило работу в субботу. Это произошло по требованию Министерства иностранных дел России. Сейчас сотрудники американского консульства в Петербурге пакуют вещи, до 22 часов сегодняшнего дня им нужно освободить здание.

В четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о закрытии генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Дипломаты располагались в здании на Фурштатской улице. В пятницу Россия объявила о высылке дипломатов 23 стран.

Британии в порядке ответной меры на высылку российских дипломатов в месячный срок надлежит путем соответствующих сокращений своего персонала привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов. Разница между численным составом более 50 человек в пользу британской стороны. Россию покинут более 50 британских дипломатов и сотрудников дипмиссий.

В отличие от зеркальных мер на действия других стран, в случае с Соединенным Королевством формулу о равной высылке не использовали.