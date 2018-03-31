Москва ответит на ситуацию с самолетом «Аэрофлота» в Лондоне - Минтранс

Россия после инцидента с самолетом авиакомпании «Аэрофлот» в лондонском аэропорту Хитроу может применить аналогичные меры в отношении британских авиаперевозчиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс.

В ведомстве отметили, что координационный центр по авиабезопасности направит в Великобританию запрос о причинах инцидента.

«В случае отсутствия объяснений российская сторона будет расценивать данные действия в отношении нашего самолета как неправомерные, а также оставляет за собой возможность аналогичных действий в отношении британских авиаперевозчиков», — говорится в сообщении.

30 марта полиция под прикрытием британских властей без объяснения причин провели досмотр российского самолета, который прилетел в аэропорт Хитроу. Позже стало известно, что воздушное судно, принадлежащее «Аэрофлоту», после досмотра вылетело в Россию. Как рассказал журналистам командир воздушного судна Виталий Митрофанов, британские правоохранители проверяли российский самолет без сопровождения членов экипажа, как того требуют правила. При этом Скотленд-Ярд заявил, что обыска не было.