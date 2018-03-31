В задержанном в Хитроу российском авиалайнере искали «опасные вещества»

На борту прибывшего из Москвы в Лондон российского авиалайнера сотрудники британской полиции искали «опасные вещества». Данная процедура, по словам замглавы МИД Великобритании Бена Уолласа, является стандартной.

«Это обычная процедура для британских пограничников — досмотр самолета для защиты Британии от оргпреступности и тех, кто пытается провезти в страну опасные вещества, такие как наркотики или оружие», - цитируют заявление британского МИД РИА Новости.

Замминистра отметил, что после проверки экипажу самолета разрешили вылететь по намеченному маршруту.

Ранее сообщалось, что в пятницу вечером на борт российского авиалайнера поднялись сотрудники аэропорта Хитроу и объявили о проведении досмотра. Экипажу запретили присутствовать при досмотре, а командир экипажа был заперт в кабине пилотов. Российский МИД жестко отреагировал на инцидент. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала его очередной провокацией в отношении России.

Министерство транспорта оперативно отреагировало на случившееся и прокомментировало сложившуюся ситуацию, предупредив Лондон о возможности ответных мер в отношении британских авиаперевозчиков.