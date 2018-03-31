МИД РФ сообщил о высылке еще более 50 британских дипломатов
Таким образом, ведомство хочет уравнять численность сотрудников обеих дипмиссий.
Фото: Алексей Иванов / ТРК "Звезда"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, помимо зеркальной высылки дипломатов, Россия требует от Великобритании в течение месяца сократить 50 дипломатов на территории России, не считая тех 23 человек, о высылке которых было объявлено ранее.
Таким образом, ведомство хочет уравнять численность сотрудников обеих дипмиссий.
«Мы просили о паритете. У британцев на 50 дипломатов больше, чем у русских», — написала Захарова в своем Facebook.
В марте этого года Лондон выслал из королевства 23 сотрудников российской дипмиссии, в ответ Москва приняла зеркальные меры. В общей сложности Россия высылает со своей территории в качестве ответных мер дипломатов 23 стран, в том числе Украины, Германии и Франции.