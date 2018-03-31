Живая обезглавленная курица шокировала пользователей Сети
Курица уже неделю живет без головы после нападения хищника.
Видео: Youtube / Very News
Видеозапись, размещенная на Youtube, уже стала очень популярной, завоевав внимание пользователей по всему миру.
Сообщается, что необычную птицу заметили жители одной из деревень Таиланда, после чего ее на попечение забрал ветеринар.
Из-за отсутствия клюва животное не может самостоятельно питаться, поэтому врач круглосуточно ухаживает за ней.
Вместе с тем неизвестно, сколько проживет уникальная птица в таком состоянии.