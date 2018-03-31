Живая обезглавленная курица шокировала пользователей Сети

Видеозапись, размещенная на Youtube , уже стала очень популярной, завоевав внимание пользователей по всему миру.

Сообщается, что необычную птицу заметили жители одной из деревень Таиланда, после чего ее на попечение забрал ветеринар.

Из-за отсутствия клюва животное не может самостоятельно питаться, поэтому врач круглосуточно ухаживает за ней.

Вместе с тем неизвестно, сколько проживет уникальная птица в таком состоянии.