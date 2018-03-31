Сейчас жизнь Юлии Скрипаль находится под угрозой больше, чем раньше - Петров

Как сообщил 27 марта британский телеканал SkyNews, некто Росс Кэссиди, по его словам, сосед и друг Скрипалей, считает правильным проявить милосердие к пострадавшим и позволить им умереть. По его мнению, Сергей и Юлия Скрипаль находятся в критическом состоянии и вряд ли хотели бы жить с такими повреждениями, и поэтому их надо отключить от аппаратов, поддерживающих жизнедеятельность. То есть, попросту говоря, – убить. Нет человека – нет проблемы. И концы в воду. Тем более что вопросов по поводу этого якобы отравления возникает все больше.

Во-первых, никто с 4 марта не видел ни Сергея, ни Юлию Скрипалей. В каком бы состоянии они не находились. Ни на больничной койке, ни в палате, нигде.

Сейчас – и это более чем странно – вообще никаких свидетельств, никаких подробностей. Сразу возникают сомнения – а живы ли они? Или даже более того: а было ли само это отравление или их просто держат где-то в тщательно охраняемом спецслужбами месте, в заложниках. И вот что еще более подозрительно – практически на другой день после заявления «друга и соседа», предложившего убрать самых важных свидетелей этого якобы преступления, вдруг появилась информация, что Юлии Скрипаль стало значительно лучше.

Еще вчера в коме – сегодня гражданка России пошла на поправку. Наших дипломатов к ней не подпускают. И мне кажется, что как раз сейчас ее жизнь находится под угрозой больше, чем раньше. Потому что сам факт такого улучшения состояния после, как утверждает Тереза Мэй, отравления веществом в десять раз сильнее, чем газ VX - может стать разрушительным ударом по всей этой фантастической по цинизму антироссийской информационной кампании, поверить в которую принуждают весь мир.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.