Украинскую православную церковь Московского Патриархата обвинили в «антиукраинской деятельности»

Украинская православная церковь Московского Патриархата обвиняется в «антиукраинской деятельности» и «поддержке ополченцев». Об этом сообщает украинское информационное агентство «Вчасно», которое приводит слова сотрудников СБУ.

Полковники Службы безопасности Украины Валерий Удовиченко и Юлия Лапутина заявили, что расследование идет на всей территории страны. УПЦ МП обвиняется в том, что, якобы, представители ее духовенства участвуют в «террористической деятельности», а российские спецслужбы используют православные храмы для «разведывательной операции».

«Сотрудники СБУ проводят "научные экспертизы", опрашивают свидетелей и изучают церковную литературу на предмет наличия манипулятивных текстов», - заявила Юлия Лапутина.

Ранее сообщалось о том, что украинские националисты пообещали захватить Киево-Печерскую лавру и передать ее Украинской церкви.