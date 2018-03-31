Украинскую православную церковь Московского Патриархата обвинили в «антиукраинской деятельности»
Украинская православная церковь Московского Патриархата обвиняется в «антиукраинской деятельности» и «поддержке ополченцев». Об этом сообщает украинское информационное агентство «Вчасно», которое приводит слова сотрудников СБУ.
Полковники Службы безопасности Украины Валерий Удовиченко и Юлия Лапутина заявили, что расследование идет на всей территории страны. УПЦ МП обвиняется в том, что, якобы, представители ее духовенства участвуют в «террористической деятельности», а российские спецслужбы используют православные храмы для «разведывательной операции».
«Сотрудники СБУ проводят "научные экспертизы", опрашивают свидетелей и изучают церковную литературу на предмет наличия манипулятивных текстов», - заявила Юлия Лапутина.
Ранее сообщалось о том, что украинские националисты пообещали захватить Киево-Печерскую лавру и передать ее Украинской церкви.