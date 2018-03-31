Автобус с российскими туристами перевернулся в Польше - СМИ

11 человек получили ранения в результате аварии на автобусе вблизи Свебодзице. Об этом сообщает польский ресурс Wprost.pl. По данным портала, пострадавшие - российские туристы.

Авария произошла на национальной дороге № 34. Автобус, перевозивший туристов, столкнулся с легковым автомобилем и съехал в кювет. Двое из 11 пострадавших госпитализированы.