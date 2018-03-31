Народному артисту Александру Збруеву исполнилось 80 лет

Народному артисту России Александру Збруеву сегодня исполнилось 80-лет. Свой юбилей актер проведет на сцене родного «Ленкома», где служит большую часть своей жизни. Он сыграет роль Бориса Годунова.

Александр Збруев прославился после первой же кинороли. Дебютом стал фильм «Младший брат». Сам актер говорит – в карьере ему всегда везло. Когда-то о карьере актера даже не помышлял. Он собирался быть водителем грузовика. Документы в Щукинское училище его заставили подать мама и старший брат. И вот уже больше полувека Збруев играет на сцене театра и снимается в кино.

В его фильмографии более 60 картин. Одна из любимых зрителями ролей – Григорий Ганжа из «Большой перемены». С выходом картины за актером прочно закрепилось амплуа обаятельного хулигана.