Украина опубликовала постановление о прекращении экономического сотрудничества с РФ

Украина обнародовала постановление правительства страны о прекращении программы по экономическому сотрудничеству с Россией. Текст документа приводит газета «Урядовый курьер».

Соглашение предусматривало углубленный режим свободной торговли и взаимной защиты инвестиций.

«Кабмин Украины постановляет: прекратить действие программы экономического сотрудничества Украины и Российской Федерации на 2011-2020 годы, заключенной 7 июня 2011 года в Москве», - говорится в тексте постановления.

Отмечается, что сообщить о данном решении российскому правительству должно Министерство иностранных дел Украины, сообщает сайт «Комсомольской правды».