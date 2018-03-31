Корабли ВМС Турции вошли в порт Одессы

Два турецких военных корабля – «Salihreis» и «Buyukada» - зашли с визитом в одесский порт в рамках учений «Морская звезда-2018». Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ на своей странице в Facebook.

Как говорится в сообщении, в рамках визита была проведена протокольная встреча командующего походом, капитанов турецких кораблей и военного атташе Турецкой республики с заместителем командующего Военно-Морских Сил ВС Украины по боевой подготовке контр-адмиралом Алексеем Неижпапой.

Представители двух стран обсудили перспективные направления сотрудничества между военно-морскими силами Украины и Турции и обменялись сувенирами.

Также в сообщении сказано, что с 31 марта по 1 апреля турецкие корабли будут открыты для посещения. Визит продлится до 2 апреля.