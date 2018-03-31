Совладельцы группы «Сумма» Магомедовы задержаны по подозрению в мошенничестве. Также обыски прошли в 25 регионах по делу о крупных хищениях бюджетных средств. Магомедовы стали фигурантами дела о крупных хищениях бюджетных средств. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны совладельцы группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов и Магомед Магомедов, а также руководитель компании, входящей в группу «Сумма», Артур Максидов», - сообщила Ирина Волк.

Отмечается, что дело возбуждено «по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения».

Ранее сообшщалось, что сотрудники Главка экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел (МВД) РФ и Службы экономической безопасности Федеральной службы безопасности (ФСБ) в рамках расследуемых уголовных дел провели обыски по 70 адресам.