В МИД РФ осудили неизбирательное применение силы против гражданского населения в секторе Газа

В Министерстве иностранных дел России осудили неизбирательное применение силы против гражданского населения в секторе Газа.

По данным МИД РФ, в последнее время обстановка вокруг сектора Газа осложнилась.

В ведомстве также отметили, что по состоянию на 30 марта в пограничной полосе, согласно некоторым оценкам, сосредоточилось до 30 тысяч палестинских жителей Газы.

«Несмотря на неоднократные призывы устроителей марша к сдержанности, начались беспорядки, на которые израильская сторона отреагировала применением огнестрельного оружия и танков. В результате, по поступающим сообщениям, погибло 17 человек», - сообщили в МИД РФ.

Также сообщается, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал провести независимое расследование по факту данного инцидента.

В МИД РФ выразили соболезнования родственникам погибших палестинцев, а также пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате инцидента.

Вместе с тем Россия призвала Израиль и Палестину воздержаться от шагов, которые могут привести к эскалации напряженности, а также к ухудшению ситуации.

«Решительно осуждаем неизбирательное применение силы против гражданского населения. Призываем стороны воздержаться от шагов, могущих привести к дополнительному нагнетанию напряженности и ухудшению ситуации», - говорится в сообщении МИД РФ.

По данным ведомства, ситуация на границе Израиля и сектора Газа говорит о необходимости «срочной активизации усилий мирового сообщества по возобновлению поиска справедливого палестино-израильского урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе».

Ранее в США призвали принять меры по ослаблению напряженности в секторе Газа.