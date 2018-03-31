Осужденную Багдасарян вновь задержали в Москве за езду без прав

Осужденная за многократные нарушения правил дорожного движения Мара Багдасарян вновь была задержана в Москве за езду без прав.

Как сообщил сайт газеты «Известия» со ссылкой на ГУ МВД, сотрудники ГИБДД остановили Багдасарян в районе трех часов ночи на Ленинградском проспекте в Москве. На просьбу правоохранителей показать водительское удостоверение, девушка ответила отказом.

Также известно, Багдасарян управляла автомобилем марки Mercedes. В настоящее время машина была изъята.

Кроме того, в отношении Багдасарян был составлен административный материал по статье 12.7 КоАП «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».

Уточняется, что водительское удостоверение девушки находится на хранении в Госавтоинспекции Тверской области. Багдасарян был пожизненно лишена прав на управление транспортным средством.

Ранее стритрейсершу Мару Багдасарян уже останавливали в столице за рулем машины.