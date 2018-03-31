Высылка дипломатов из миссии ООН нарушает все международные нормы — постпред России при организации

«Они работают как представители России при ООН, а не при правительстве США. И любые действия по их высылке являются абсолютно неправомерными и противоречат всем международным соглашениям и конвенциям о дипломатических сношениях», — сказал Гатилов.

По словам постпреда, Москва рассматривает действия Вашингтона как нарушающие все международные отношения, цитируют его РИА Новости.

26 марта США и ряд европейских стран объявили о высылке российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Всего таких стран уже больше 20, в частности: Польша, Германия, Чехия, страны Балтии, Италия, Украина, Дания, Ирландия, Франция, Нидерланды, Румыния, Финляндия, Хорватия, Канада. Самый массовый отъезд ожидает наших дипработников в США.