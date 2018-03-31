Порошенко связал «дело Скрипаля» с «Северным потоком-2»
Кроме того, украинский президент выразил мнение, что «Северный поток-2» может ослабить Киев.
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Украинский президент Петр Порошенко заявил, что отравление Скрипалей в британском Солсбери будет иметь последствия для строительства и дальнейшей реализации проекта «Северный поток-2».
«Я убежден, что нападение с применением отравляющего газа в британском Солсбери будет иметь последствия также и для "Северного потока-2"», - цитирует его слова немецкое издание Funke.
Вместе с тем украинский лидер подчеркнул, что для Киева запуск «Северного потока-2» будет обозначать ежегодные потери в размере двух миллиардов долларов в связи со снижением транзита газа.
Ранее Порошенко заявил, что «Северный поток-2» может ослабить Украину.