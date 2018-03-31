Порошенко связал «дело Скрипаля» с «Северным потоком-2»

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что отравление Скрипалей в британском Солсбери будет иметь последствия для строительства и дальнейшей реализации проекта «Северный поток-2».

«Я убежден, что нападение с применением отравляющего газа в британском Солсбери будет иметь последствия также и для "Северного потока-2"», - цитирует его слова немецкое издание Funke.

Вместе с тем украинский лидер подчеркнул, что для Киева запуск «Северного потока-2» будет обозначать ежегодные потери в размере двух миллиардов долларов в связи со снижением транзита газа.

Ранее Порошенко заявил, что «Северный поток-2» может ослабить Украину.