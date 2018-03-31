Эти приемы отрабатывались на протяжении столетий – эксперт о попытке спецслужб США вербовать российских дипломатов

Сотрудник внешней разведки КГБ СССР, историк, писатель Арсен Мартиросян в интервью сайту телеканала «Звезда» прокомментировал вербовку российских дипломатов американскими спецслужбами.

По мнению эксперта, такое явление для США считается характерным, поскольку аналогичные случаи фиксировались и в советский период.

«Не только на территории Соединенных Штатов, но и на территории других государств – и в Австралии, и в Англии, и во Франции они с помощью местных коллег пытались делать вербовочные подходы к советским дипломатам и вообще к сотрудникам советских загранучреждений, которые объезжали либо в связи с окончанием сроков своей командировки, либо в связи с тем, что их там по каким-то обстоятельствам высылали. Это не раз и не два было – это постоянная практика американцев. Поэтому ничего удивительного в этом нет», - отметил Мартиросян.

По его словам, российские дипломаты готовы к такому развитию событий и знают, что со стороны США это можно было ожидать.

«Наши спецслужбы тоже были готовы к такому повороту, и наши дипломаты знают, что со стороны американцев это можно ожидать. Американцы обычно действуют по принципу You have this information – we have money, I give you money – you give me secret information – вот их где логика», - подчеркнул он.

Мартиросян также заявил, что в США не задумываются о соблюдении «джентельменского кодекса» в разведке, в то время как в России дела с этим обстоят с точностью до наоборот.

«На протяжении столетий отрабатывались эти приемы. В общем-то, эти подобные вербовочные подходы характерны для многих спецслужб. А когда американцы стеснялись в своих бандитских действиях? Джентельменский кодекс в основном соблюдала советская разведка в брежневский период, и российская разведка соблюдает. Наши спецслужбы в принципе не действуют прямолинейно, грубо с оскорблением национального достоинства, государственной принадлежности и прочее. У нас наоборот стараются обходить такие моменты очень уважительно», - сообщил он.

По словам эксперта, для США неважно, что в дальнейшем случится с источником информации.

«Американцам лишь бы получить источник информации, выдоить его и заработать на этом галочку. А что будет с человеком потом – им абсолютно наплевать», - рассказал Мартиросян.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал о попытках вербовки российских дипломатов. Представитель РФ заявил, что известно о не единичных случаях, когда американские спецслужбы пытались контактировать с работниками представительств России на своей территории.