Эти приемы отрабатывались на протяжении столетий – эксперт о попытке спецслужб США вербовать российских дипломатов

Сотрудник внешней разведки КГБ СССР, историк, писатель Арсен Мартиросян в интервью сайту телеканала «Звезда» прокомментировал вербовку российских дипломатов американскими спецслужбами.

По мнению эксперта, такое явление для США считается характерным, поскольку аналогичные случаи фиксировались и в советский период.

По его словам, российские дипломаты готовы к такому развитию событий и знают, что со стороны США это можно было ожидать.

«Наши спецслужбы тоже были готовы к такому повороту, и наши дипломаты знают, что со стороны американцев это можно ожидать. Американцы обычно действуют по принципу You have this information – we have money, I give you money – you give me secret information – вот их где логика», - подчеркнул он.