В МИД РФ допустили причастность британских спецслужб к «делу Скрипаля»

Говорить о причастности Лондона к «делу Скрипаля» напрямую сложно, но сокрытие информации наводит на мысли о причастности британских спецслужб. Об этом сегодня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Единственные официальные вводные, которые мы получили от Великобритании, они пришли вчера — относительно улучшения состояния Юлии Скрипаль. Поэтому говорить о причастности Великобритании и официальных лиц к этой истории напрямую сложно, но подозрения в этом есть», - заявила Захарова в интервью Пятому каналу.

Сергей и Юлия Скрипали были отравлены в начале марта в Солсбери. Великобритания обвиняет в причастности к этому Россию. Москва с этой позицией категорически не согласна.

На протяжении уже долгого времени позиция обвинителя, к которой присоединились некоторые страны ЕС, остается безосновательной. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно об этом заявляла, уточняя, что Россия даст адекватный ответ на действия стран ЕС и США.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Кремль в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По словам Мэй, во время покушения использовалось химическое вещество «Новичок».