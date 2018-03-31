Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире ситуация в сирии ТЕГИ

Запад замалчивает позитивные факты по ситуации в Сирии – Гатилов

Наталия Майорова
12:51 31.03.2018
Постоянный представитель России при женевском отделении ООН отметил, что западные страны делают акцент на негативных аспектах.
Фото: Samer Bouidani dpa / globallookpress

Полный вывод боевиков из сирийской Восточной Гуты завершится уже в ближайшее время. Об этом сообщил постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

«Выход уже идет во всем регионе Восточной Гуты. Есть понимание, что этот процесс будет завершен в ближайшее время», - цитирует его слова РИА Новости.

Вместе с тем Гатилов отметил, что выход боевиков из Восточной Гуты является важным. Он сравнил этот район Дамаска с так называемой «болевой точкой», которая привлекала внимание международного сообщества с точки зрения гуманитарной ситуации.

«Хорошо известно, что там засели боевики "Джебхат ан-Нусры"*, которые вели обстрелы жилых районов Дамаска, включая и территорию нашего диппредставительства. Конечно, этот вопрос требовал решения. Сейчас есть договоренность о выводе боевиков. Процесс пошел, и это свидетельствует о том, что эта проблема может быть решена уже в самое ближайшее время», - сообщил Гатилов.

Вместе с тем он отметил, что страны Запада замалчивают позитивные факты по ситуации в Восточной Гуте, при этом делая акцент на негативных аспектах. 

«К сожалению, нашими западными коллегами все эти факты замалчиваются. Они, наоборот, делают акцент на всех негативных аспектах развития ситуации. Реальность состоит в том, что Россия оказывает содействие сирийским властям, и многие жители региона, выходя из Восточной Гуты, выражают благодарность за те усилия, которые были нами предприняты в плане облегчения их гуманитарной ситуации», - подчеркнул он.

По словам Гатилова, полный вывод боевиков из Сирии завершится уже в ближайшее время.

Он также сообщил, что Россия рассчитывает на передачу списков возможных участников Конституционной комиссии Сирии спецпосланнику ООН Стаффану де Мистуре уже в ближайшее время. В настоящее время документы согласовываются с Дамаском.

«Надеемся, что в ближайшее время списки будут согласованы, переданы де Мистуре, и он будет над ними работать. Идет процесс согласования этих списков с сирийской стороной, с Дамаском, с правительством. Мы считаем, что здесь не нужно искусственно подстегивать этот процесс», - рассказал Гатилов.

По его словам, задача заключается в том, чтобы данные списки были согласованы и одобрены всеми участниками сирийского урегулирования. 

«Это страны-гаранты и сирийская сторона. После того, как эти списки будут окончательно досогласованы, они будут переданы де Мистуре, и уже он займется этим процессом», - заключил Гатилов.

Ранее сообщалось, что более 150 тысяч человек вышли из Восточной Гуты с начала действия гуманитарных пауз.

* «Джебхат ан-Нусра» - организация, запрещенная в РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Непобедимый «Сармат»: западные СМИ оценили видео запуска новейшей российской ракеты
Дата31.03.2018, 11:30
Непобедимый «Сармат»: западные СМИ оценили видео запуска новейшей российской ракеты
Прикрытие стратегических объектов отработали расчеты радиоэлектронной борьбы в Подмосковье
Дата31.03.2018, 08:01
Прикрытие стратегических объектов отработали расчеты радиоэлектронной борьбы в Подмосковье
Фигуристка Медведева назвала свое главное хобби
Дата30.03.2018, 18:01
Фигуристка Медведева назвала свое главное хобби
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Дата30.03.2018, 07:20
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Ракета «Сармат» выполнила более 50 поставленных задач в ходе испытаний
Дата30.03.2018, 14:05
Ракета «Сармат» выполнила более 50 поставленных задач в ходе испытаний
Тайна гибели Гагарина: почему спустя полвека после трагедии споры о ней не утихают
Дата27.03.2018, 08:39
Тайна гибели Гагарина: почему спустя полвека после трагедии споры о ней не утихают
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
ХРОНИКА
ситуация в сирии
12:51 В стране и мире
Видео
Запад замалчивает позитивные факты по ситуации в Сирии – Гатилов
10:21 В стране и мире
Видео
В Сирии продлена гумпауза для вывода боевиков из Восточной Гуты
09:14 В стране и мире
Видео
Более 150 тысяч человек вышли из Восточной Гуты с начала действия «гуманитарных пауз»
21:40 В стране и мире
Более 30 тысяч боевиков и членов их семей покинули Восточную Гуту
13:25 Армия
Видео
Минобороны планирует вывести боевиков из районов Восточной Гуты за два дня
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
13:52 В стране и мире
Осужденную Багдасарян вновь задержали в Москве за езду без прав
13:06 В стране и мире
В МИД РФ допустили причастность британских спецслужб к «делу Скрипаля»
10:08 В стране и мире
Видео
Суд арестовал гендиректора компании-собственника ТЦ в Кемерове
08:34 В стране и мире
НАТО заявил о готовности сотрудничать с РФ на определенных условиях
04:55 В стране и мире
Трамп заморозил 200 миллионов долларов, предназначенных для восстановления Сирии – СМИ
События дня
События дня
Пожар в Кемерове
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Гусь американцу не товарищ: в Сети оценили расплату мужчины за издевательства над птицей Видео
Гусь американцу не товарищ: в Сети оценили расплату мужчины за издевательства над птицей
Не оправдали надежд: в Сети опубликованы кадры «взбесившихся» американских противоракет Видео
Не оправдали надежд: в Сети опубликованы кадры «взбесившихся» американских противоракет
Туристы сняли «неопознанное судно ВВС США» из иллюминатора пассажирского самолета Видео
Туристы сняли «неопознанное судно ВВС США» из иллюминатора пассажирского самолета
Страшный момент: огромная касатка напала на морского льва Видео
Страшный момент: огромная касатка напала на морского льва
Успенская показала кадры разборок со стюардессой «Аэрофлота» Видео
Успенская показала кадры разборок со стюардессой «Аэрофлота»
Опубликованы кадры схватки гиен и собак в ЮАР Видео
Опубликованы кадры схватки гиен и собак в ЮАР
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.