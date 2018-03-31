Запад замалчивает позитивные факты по ситуации в Сирии – Гатилов

Полный вывод боевиков из сирийской Восточной Гуты завершится уже в ближайшее время. Об этом сообщил постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

«Выход уже идет во всем регионе Восточной Гуты. Есть понимание, что этот процесс будет завершен в ближайшее время», - цитирует его слова РИА Новости.

Вместе с тем Гатилов отметил, что выход боевиков из Восточной Гуты является важным. Он сравнил этот район Дамаска с так называемой «болевой точкой», которая привлекала внимание международного сообщества с точки зрения гуманитарной ситуации.

«Хорошо известно, что там засели боевики "Джебхат ан-Нусры"*, которые вели обстрелы жилых районов Дамаска, включая и территорию нашего диппредставительства. Конечно, этот вопрос требовал решения. Сейчас есть договоренность о выводе боевиков. Процесс пошел, и это свидетельствует о том, что эта проблема может быть решена уже в самое ближайшее время», - сообщил Гатилов.

Вместе с тем он отметил, что страны Запада замалчивают позитивные факты по ситуации в Восточной Гуте, при этом делая акцент на негативных аспектах.

«К сожалению, нашими западными коллегами все эти факты замалчиваются. Они, наоборот, делают акцент на всех негативных аспектах развития ситуации. Реальность состоит в том, что Россия оказывает содействие сирийским властям, и многие жители региона, выходя из Восточной Гуты, выражают благодарность за те усилия, которые были нами предприняты в плане облегчения их гуманитарной ситуации», - подчеркнул он.

По словам Гатилова, полный вывод боевиков из Сирии завершится уже в ближайшее время.

Он также сообщил, что Россия рассчитывает на передачу списков возможных участников Конституционной комиссии Сирии спецпосланнику ООН Стаффану де Мистуре уже в ближайшее время. В настоящее время документы согласовываются с Дамаском.

«Надеемся, что в ближайшее время списки будут согласованы, переданы де Мистуре, и он будет над ними работать. Идет процесс согласования этих списков с сирийской стороной, с Дамаском, с правительством. Мы считаем, что здесь не нужно искусственно подстегивать этот процесс», - рассказал Гатилов.

По его словам, задача заключается в том, чтобы данные списки были согласованы и одобрены всеми участниками сирийского урегулирования.

«Это страны-гаранты и сирийская сторона. После того, как эти списки будут окончательно досогласованы, они будут переданы де Мистуре, и уже он займется этим процессом», - заключил Гатилов.

Ранее сообщалось, что более 150 тысяч человек вышли из Восточной Гуты с начала действия гуманитарных пауз.

* «Джебхат ан-Нусра» - организация, запрещенная в РФ.