В Минтрансе РФ пригрозили Лондону ответными действиями за обыск самолета из Москвы
Власти Великобритании без объяснения причин провели осмотр российского самолета. Никому не пояснив, что происходит, сотрудники полиции аэропорта прошли на рейс и вынудили всех членов экипажа покинуть борт.
Фото: Caro Ruffer / Globallookpress
Министерство транспорта оперативно отреагировало на случившееся и прокомментировало сложившуюся ситуацию.
«Россия при отсутствии объяснений Лондона по самолету "Аэрофлота" может применить аналогичные действия в отношении британских авиаперевозчиков», — заявили в Минтрансе России.
Ранее сообщалось о незаконном обыске российского лайнера в аэропорту Хитроу. Оснований для его проведения представлено не было. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала досмотр российского самолета очередной провокацией.