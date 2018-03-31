В Минтрансе РФ пригрозили Лондону ответными действиями за обыск самолета из Москвы

Власти Великобритании без объяснения причин провели осмотр российского самолета. Никому не пояснив, что происходит, сотрудники полиции аэропорта прошли на рейс и вынудили всех членов экипажа покинуть борт.