Синоптики рассказали, когда в Москву придет климатическая весна

Климатическая весна наступит в Москве 1 апреля. Об этом поведал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Начиная с завтрашнего дня, 1 апреля, мы стартуем с климатической весной, то есть будет переход среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных показателей», — рассказал Тишковец.

Специалист отметил, что в ночь на воскресенье будет облачно, местами возможны небольшие осадки, не исключены туман и слабая гололедица. А непосредственно в воскресенье днем ожидается облачность, местами туман. К вечеру погода снова изменится, пойдет небольшой дождь. Температура составит плюс 3 – плюс 5 градусов.