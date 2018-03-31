Эвакуация людей из горящего кинотеатра в кемеровском ТЦ попала на видео

Житель Кемерова Игорь Востриков, у которого в страшном пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли трое детей, жена и сестра, показал на видео момент эвакуации посетителей из кинотеатра.

На кадрах видно, как в коридоре кинотеатра за считаные секунды начинается паника, после чего люди стали выбегать из разных залов.

«13 секунд назад люди узнали, что пожар в Красном зале. Смотрите, какой густой дым валит», - комментирует происходящее Востриков.

Кадры были записаны на камеру видеонаблюдения. Буквально через мгновение коридор заволакивает черный дым, после чего разобрать происходящее уже нет возможности.

Как отметил автор видео, погибли все посетители торгового центра, которые находились в Красном зале кинотеатра. Видео было опубликовано на YouTube.

Ранее Востриков, у которого в страшном пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли трое детей, жена и сестра, записал видеообращение. На видеозаписи Востриков говорит, что при просмотре записей с камер видеонаблюдения торгового центра видно, как неизвестный мужчина закрывает дверь в зал и затыкает щели.