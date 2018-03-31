Британские власти не знают, как еще извернуться и ущипнуть Россию – в Госдуме отреагировали на предложение Великобритании закрыть торгпредство РФ

Планы Великобритании закрыть российское торговое представительство в Лондоне вполне согласуются с предыдущими решениями британских властей. С таким заявлением выступил заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.

Вместе с тем он отметил, что в настоящее время власти Великобритании не знают, как еще извернуться и в очередной раз «ущипнуть» Россию.

«Мы понимаем абсурдность последних действий со стороны официальных лиц Великобритании — и вчерашний обыск самолета «Аэрофлота» в аэропорту в Лондоне, и недопуск наших представителей к Юлии Скрипаль. Поэтому это может быть очередной провокацией», - цитирует его слова RT.

Чепа сообщил, что очередным абсурдом являются также рассуждения о том, что российское торгпредство якобы является «логовом шпионов».

«Все это глупости, не имеющие под собой никакого основания. Очередная утка, попытка дезинформировать мировую общественность, которая не особо следит за фактами, а принимает на веру нелепые заявления официальных властей Великобритании», - подчеркнул он.

Ранее британские власти без объяснения причин провели досмотр российского самолета, который прилетел в аэропорт Хитроу. Позже стало известно, что воздушное судно, принадлежащее «Аэрофлоту», после досмотра вылетело в Россию.