Непобедимый «Сармат»: западные СМИ оценили видео запуска новейшей российской ракеты

Западные СМИ обсуждают опубликованные ранее кадры запуска новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

Так, британское издание Daily Mail определяет ракету как «грозную» и «непобедимую», а также подчеркивает, что новейшую российскую разработку невозможно перехватить.

Напомним, ранее на государственном испытательном космодроме Плесецк были проведены очередные бросковые испытания новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты тяжелого класса. Испытания позволили подтвердить характеристики комплекса при предстартовой подготовке и на начальном этапе полета ракеты.