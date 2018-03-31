Не буду прорывать колючую проволоку и переходить горные тропы: Саакашвили рассказал, как собирается вернуться на Украину

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о намерении вернуться на Украину. Причем политик отметил, что для этого ему не понадобиться «прорывать колючую проволоку».

Вместе с тем Саакашвили сообщил, что готов вернуться в Киев, когда в центре города соберется многолюдный митинг.

«Как только в центре Киева соберется много людей - я обязательно в тот же день вернусь. Я сяду в самолет и просто прилечу в Борисполь. Не буду прорывать колючую проволоку, не буду горные тропы переходить - просто сяду на самолет», - цитирует слова Саакашвили NewsOne.

Вместе с тем политик выразил надежду, что ему удастся добиться смены власти на Украине.

Ранее президент Украины заявил, что «разоблачения» Савченко и Саакашвили войдут в учебники.