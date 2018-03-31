Порошенко заявил, что «Северный поток-2» может ослабить Украину

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что все сторонники строительства проекта «Северный поток-2» якобы являются «сообщниками России в ее гибридной войне».

Вместе с тем, главу Украины больше возмутил тот факт, что в результате реализации проекта «Северный поток-2» Киев будет ежегодно терять по два миллиарда долларов в виде пошлин, которые украинская сторона взимала за транзит российского газа в Европу, сообщило издание Deutsche Welle.

По мнению Порошенко, это приведет к тому, что российский «Газпром» уменьшит объемы поставок газа на Украину, а также может «ослабить страну».

Ранее коммерческий директор компании «Нафтогаз» заявил, что экономические потери Украины от проекта «Северный поток – 2» могут составить около трех миллиардов долларов в год.