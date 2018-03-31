Сестра арестованной Надежды Савченко рассказала об ухудшении состояния здоровья нардепа

Сестра Надежды Савченко, Вера, поделилась информацией о состоянии здоровья депутата Рады. По ее словам, после того, как арестованная Надежда объявила голодовку.

«Надежда решила не акцентировать внимание на этом вопросе, но когда уже идет кровавая рвота, не акцентировать внимание тяжело. Ей дают таблетки от желудка, она пьет воду и попросила капли для носа», — рассказала Вера Савченко в эфире «Громадське радіо».

Также сестра нардепа подтвердила, что Надежда находится в одиночной камере с постоянным видеонаблюдением.

Между тем, напомним, Надежда Савченко была задержана СБУ 22 марта. По версии Службы безопасности Украины, нардеп планировала организацию терактов в Киеве и здании парламента, а также покушения на жизнь высших руководителей страны.