В Сирии продлена гумпауза для вывода боевиков из Восточной Гуты

Центром по примирению враждующих сторон в Сирии было принято решение о продлении действия режима гуманитарных пауз с целью вывода оставшихся боевиков террористической группировки «Фейлак Ар-Рахман»* из Арбила в зону деэскалации Идлиб.

«Для вывода оставшейся части боевиков группировки "Фейлак Ар-Рахман"* в зону деэскалации "Идлиб" российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии принято решение о продлении "гуманитарных пауз"», - сообщили в Министерстве обороны РФ.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что вывод боевиков из сирийского Арбила в Восточной Гуте продолжается с 24 марта.

В субботу, 30 марта, более шести тысяч боевиков с семьями уже были вывезены по гумкоридору в провинцию Идлиб.

Ранее сообщалось, что более 150 тысяч человек вышли из Восточной Гуты с начала действия гуманитарных пауз.

* «Фейлак Ар-Рахман» - организация запрещена в России.