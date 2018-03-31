Суд арестовал гендиректора компании-собственника ТЦ в Кемерове

В субботу, 31 марта, Заводский районный суд в Кемерове арестовал генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову. Именно ей принадлежал сгоревший торговый центр «Зимняя вишня».

«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Богдановой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия по делу, до 25 мая», - цитирует слова судьи РИА Новости.

Вместе с тем уточняется, что Богдановой инкриминируют по статье 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Как отмечают следователи, Богданова неоднократно была уведомлена о недостатках системы противопожарной безопасности здания, однако она не принимала никаких мер.

Трагедия в Кемерове случилась 25 марта. В торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар, в результате которого погибли 64 человека.

Президент России Владимир Путин лично прибыл выразить соболезнования на место трагического инцидента в ТЦ «Зимняя вишня». Прилетев в Кемерово, Владимир Путин сразу же направился к сгоревшему торговому центру, где возложил букет к стихийному мемориалу.