Обвиняемый в США в хакерских атаках Никулин отказался признавать свою вину

Россиянин Евгений Никулин, которого власти США обвиняют в хакерских атаках на крупные американские компании, не признал своей вины.

Как утверждают местные журналисты, он отказался отвечать на любые вопросы и даже не назвал свои имя и фамилию.

Во время заседания суд переквалифицировал дело, и теперь программиста обвиняют не просто в мошенничестве, а в «угрозе безопасности» американцев и их частной жизни. Он якобы похитил личные данные пользователей одной из крупнейших социальных сетей.

Накануне поздно ночью американские спецслужбы тайно вывезли Никулина из Праги, где он находился по арестом. Для этого США даже задействовали спецборт Министерства юстиции. При этом об экстрадиции россиянина не сообщили ни его адвокатам, ни дипломатам. В России заявили, что разочарованы такими действиями чешских властей.