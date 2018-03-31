Досмотр российского самолета в Лондоне не связан с «делом Скрипаля» - СМИ
Российское посольство в Лондоне уже направило в МИД Великобритании ноту с требованием предоставить объяснение этого досмотра.
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Досмотр российского самолета в лондонском аэропорту Хитроу не связан с расследованием об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщило издание The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве Великобритании.
Согласно сообщению, проведенные мероприятия можно якобы характеризовать как обычную проверку самолета, который прибыл «из страны высокого риска».
Российское посольство в Лондоне уже направило в МИД Великобритании ноту с требованием предоставить объяснение этого досмотра.
Как отметил капитан воздушного судна, таможенники, которые досмотрели российский лайнер в Лондоне, не имели на это права, поскольку проверять борт могут лишь три ведомства.