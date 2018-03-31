Персональные данные пользователей WhatsApp подверглись опасности

В магазинах приложений для смартфонов App Store и Google Play появилось приложение Chatwatch. В его описании указано, что назначение приложения — следить за онлайн- и офлайн-активностью любого пользователя WhatsApp и узнавать, как долго он использует мессенджер.

Chatwatch способен проанализировать полученные данные и предположить, какие контакты общаются друг с другом или во сколько ложатся спать.

Получивший это приложение пользователь сможет в течение недели следить за «WhatsApp-жизнью» кого-то из своих контактов. Причем, приложение работает даже в случае отключения у них функции показа времени последнего посещения. О принципах его работы рассказал LifeHacker.

Довольно скоро после того, как Chatwatch разошелся по Сети, он был удален в App Store, однако установить его на свои смартфоны успели многие пользователи. В Google Play приложение все еще находится в свободном доступе.

Напомним, ранее появилась информация о разработке в Австрии законопроекта, по которому спецслужбы получат право следить за перепиской пользователей мессенджеров WhatsApp и Skype, а также расширенные возможности прослушивания аудио и просмотра видеонаблюдения.