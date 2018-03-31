Более 150 тысяч человек вышли из Восточной Гуты с начала действия «гуманитарных пауз»

Гуманитарная операция продолжается. Жители продолжают покидать опасный район по гуманитарным коридорам. Министр обороны РФ Сергей Шойгу также отметил, что российские военные помогают людям с питанием, ночлегом и лечением.

Как сообщают в Министерстве обороны России, с начала действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты вышло уже более 150 тысяч человек.

Между тем, напомним, ранее сообщалось о проведении в Москве встречи главы российского военного ведомства Сергея Шойгу со специальным представителем Генерального секретаря ООН по Сирии Стефаном де Мистурой. Собеседники обменялись мнениями по развитию ситуации в Сирии и перспективам политического урегулирования кризиса в стране.