Склад с серой полыхает в Ленинградской области
Площадь возгорания составляет 150 кв.м. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.
Фото: пресс-служба МЧС РФ
В Кингисеппском районе Ленинградской области загорелся склад с серой. Известно, что площадь возгорания в настоящий момент составляет 150 квадратных метров.
«В населенном пункте Усть-Луга горит склад с серой на площади 150 квадратных метров», - сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.
В настоящее время все обстоятельства пожара устанавливаются.