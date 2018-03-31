Склад с серой полыхает в Ленинградской области

В Кингисеппском районе Ленинградской области загорелся склад с серой. Известно, что площадь возгорания в настоящий момент составляет 150 квадратных метров.

«В населенном пункте Усть-Луга горит склад с серой на площади 150 квадратных метров», - сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

В настоящее время все обстоятельства пожара устанавливаются.