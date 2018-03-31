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Трамп запретил подчиненным обсуждать новейшее вооружение РФ

Наталия Майорова
09:02 31.03.2018
Как рассказал один из американских чиновников, Трамп намерен улучшать отношения с Россией, однако заявление главы РФ о разработке новейшего вооружения «вывело его из себя».
Трамп запретил подчиненным обсуждать новейшее вооружение РФ
Фото: Michael Kappeler dpa / Globallookpress

Президент США Дональд Трамп по-прежнему надеется на улучшение отношений с Россией, однако недавнее заявление о разработке РФ новейшего ядерного оружия «вывело его из себя».

Как сообщил телеканал NBC News, советники из окружения Трампа на протяжении нескольких месяцев убеждали его подписать план поставок американского вооружения Киеву. Однако, когда глава США решился на подобный шаг, он призвал не обсуждать данный вопрос публично.

«Он не хочет, чтобы мы поднимали эту тему. Это не тот вопрос, который он хочет обсуждать», - цитирует слова одного из чиновников NBC News.

Согласно сообщению, Трамп достаточно мягко относится к российскому президенту Владимиру Путину, однако в последнее время его поведение изменяется на более резкое. По словам одного из чиновников, сообщение Путина о наличии у России нового ядерного оружия, способного достать до США, «по настоящему вывело Трампа из себя». 

«Он (Трамп — прим.ред.) очень упертый. Он считает, что улучшение отношений с Россией пойдет США на пользу, и он действительно думает, что это ему по плечу», - отметил один из чиновников.

Ранее американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с главой России Владимиром Путиным заявил, что в случае, если российская сторона захочет устроить гонку вооружений, то это можно будет сделать. 

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