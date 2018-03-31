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НАТО заявил о готовности сотрудничать с РФ на определенных условиях

Наталия Майорова
08:34 31.03.2018
В Североатлантическом альянсе подчеркнули, что, несмотря на сложившуюся ситуацию с отравлением Сергея Скрипаля, отношения между НАТО и Россией все равно поддерживаются.
НАТО заявил о готовности сотрудничать с РФ на определенных условиях
Фото: Алексей Иванов / ТРК Звезда

Сотрудничество между НАТО и Россией возобновится в том случае, если Москва «начнет действовать в соответствии с международным правом». С таким заявлением выступил глава военного комитета Североатлантического альянса генерал Петр Павел. 

«Мы хотим избежать конфронтации, но не можем игнорировать то, как Россия нарушает международные нормы. Невозможно вернуться к классическому сотрудничеству, пока Россия не будет действовать в соответствии с международным правом», - цитирует заявление чешское издание Aktualne.

Вместе с тем генерал отметил, что НАТО выражает заинтересованность в выстраивании конструктивного диалога с российской стороной, однако ситуация осложняется в связи с недавним отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля.

Павел сообщил также, что совершившие инцидент преступники будут найдены, не обвиняя при этом Россию в якобы «причастности» к инциденту. 

Генерал подчеркнул, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, отношения между НАТО и Россией все равно поддерживаются. 

Ранее программный директор Российского совета по международным делам сообщил, что контакт с таким токсичным веществом, как «Новичок», должен вызывать гораздо серьезные последствия, чем те, о которых известно в настоящее время по «делу Скрипаля». 

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