СК РФ намерен заключить под стражу гендиректора компании-собственника ТЦ в Кемерове

Следственный комитет РФ попросил в кемеровском суде заключить под стражу генерального директора компании-собственника торгового центра «Зимняя вишня» Юлию Богданову до 25 мая текущего года.

Вместе с тем следователи отметили, что самовольное решение Богдановой о перепланировке помещения с целью увеличения прибыли стало причиной затруднения эвакуации.

«С 15 апреля 2016 года из корыстных побуждений с целью увеличения прибыли самовольно приняла решение об увеличении площадей, проводила перепланировки, чем затруднила эвакуацию. Богданова - единоличный представитель собственника. На Богдановой и Соболеве лежала обязанность обеспечения безопасности», - рассказал представитель СК РФ.

Страшный пожар произошел в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта. Инцидент унес жизни 64 человек. По числу жертв этот пожар стал одним из крупнейших за последние 100 лет.