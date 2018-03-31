Франция заявила о готовности к конструктивному диалогу с Россией

Париж выразил сожаление в связи с решением Москвы выслать четырех французских дипломатов. Вместе с тем, в МИД Франции напомнили о приверженности к ведению диалога с российской стороной по всему спектру международных вопросов.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что принятое Россией решение не вызвало удивления у представителей французской стороны.

«Решение, принятое Россией о высылке четырех членов посольства Франции в России, нас не удивило. Мы можем только сожалеть об этом и напомнить, что Россия отказалась предоставлять ожидаемые объяснения по нападению в Солсбери», - цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Россия высылает дипломатов 23 стран в качестве ответных мер на высылку российских дипломатов.