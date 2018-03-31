Климкин посчитал нонсеном высылку украинских дипломатов из России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решение Москвы выслать украинских дипломатов из России является нонсенсом.

Вместе с тем, дипломат еще раз обвинил РФ якобы в «причастности» к отравлению британского шпиона Сергея Скрипаля.

«Реакция России с высылкой наших дипломатов — это нонсенс. Мы же не пытались кого-то отравить в Солсбери. Это сделала Россия и получила отпор всего цивилизованного мира. У нас есть кому позаботиться о гражданах Украины в России. Работаем дальше», - сообщил Климкин в Twitter.

Ранее сообщалось, что Россия высылает дипломатов 23 стран в качестве ответных мер на высылку российских дипломатов.