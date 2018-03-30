Гагаринский урок «Космос – это мы» пройдет 12 апреля в России и десятках стран мира

В Международный день космонавтики 12 апреля состоится Гагаринский урок. Занятия под общим названием «Космос – это мы» включены Министерством образования и науки РФ в «Календарь образовательных событий». Они пройдут не только в российских школах, но и в российских культурных центрах в десятках стран мира.

Целью урока «Космос – это мы» является патриотическое воспитание подрастающего поколения. На занятиях педагоги расскажут детям истории героических летчиков-космонавтов СССР и России, поведают о современных достижениях страны в пилотируемой космонавтике, а также о сотрудничестве России и других стран в космосе.

В 2018 году Гагаринский урок посвящен сразу нескольким важным датам в истории космонавтики. Это 55 лет с года полета в космос первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, 20-летие нахождения на орбите Земли Международной космической станции и 30-летие программы «Буран».

В этом году к акции присоединился «Мемориальный музей космонавтики». С первого апреля на сайте учреждения будут размещены информационно-справочные, фото- и видеоматериалы для проведения Гагаринского урока.

Урок имени первого космонавта планеты проводится уже в третий раз. Акцию поддерживают агентство «Роскосмос», семья Юрия Гагарина, Союз журналистов России и Россотрудничество. Инициатором проведения Гагаринского урока стал Герой Российской Федерации и летчик-космонавт Юрий Лончаков, впервые он состоялся в юбилейный год 55-летия полета Гагарина. В прошлом году при поддержке Россотрудничества занятие прошло в 81 стране мира.