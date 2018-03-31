«Катюша» по-китайски вызвала восторг пользователей Сети

Огромное количество просмотров набрал ролик, в котором китайская певица исполняет русскую песню «Катюша» на конкурсе талантов. В данный момент видео, опубликованное на Youtube, просмотрели более 1,3 миллиона раз.

Певица исполняет известную песню, чередуя русский и китайский язык и жанры исполнения. В начале пару ей составляет рэппер, а заканчивается выступление падением исполнительницы на руки танцоров. Оформлено выступление в стилистике советского времени.

Ролик собрал почти 3 тысячи комментариев. «Какая прелесть!», «Нет слов, чтобы передать мое восхищение», «Товарищи китайцы, вы очень большие молодцы, я такой «Катюши» не видел в России, какую вы у себя сделали», «Безумно красиво» — вот только некоторые из восхищенных комментариев пользователей.

Между тем, некоторым временем ранее группа немецких активистов и правозащитников, выступающих за объективное отношение к российским спортсменам, спела песню «Катюша» в штаб-квартире Спортивного арбитражного суда в Швейцарии.