Киеву уже никто не верит – в Верховной Раде пожаловались на положение Украины в мире

В мире меняется реакция на Украине – ей больше никто не верит. Об этом сообщил депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Политик отметил, что на имидж Незалежной отрицательно повлиял президент Украины Петр Порошенко.

«Если президент Порошенко и Украина как страна в его лица имела огромный вотум доверия еще четыре года назад, то сегодня после Мюнхенской конференции, после всех мировых собраний, где Порошенко представлял нашу страну, видно, что интерес падает и что Украине уже никто не верит. Это на самом деле плохо», - цитирует его слова телеканал NewsOne.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поставил себя в «печальное положение» очередной обвинительной речью в адрес России на Мюнхенской конференции по безопасности.