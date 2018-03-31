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Падение в пучину русофобии: жители США пожаловались на политику Трампа

Наталия Майорова
06:49 31.03.2018
Представители организации «Конгресс русских американцев» призвали Трампа «остановить санкции против России и начать диалог».
Падение в пучину русофобии: жители США пожаловались на политику Трампа
Фото: Uwe Kazmaier imagebroker.com / Globallookpress

Общественная организация в США под названием «Конгресс русских американцев» написала открытое письмо президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. В нем сообщается о разочаровании в российско-американских отношениях, а также выражается беспокойство по поводу дискриминации, с которой русские сталкиваются в США.

Письмо было направлено от имени главы данной организации Наталии Сабельник. Авторы послания отметили, что существующий курс отношений между странами «не может привести ни к чему хорошему».

«Это стало серьезным препятствием для конструктивного диалога. Более того, эта одиозная риторика против России порождает ненависть ко всем россиянам. Пять миллионов русских американцев, проживающих в этой стране, вынуждены нести на себе бремя последствий этих безрассудных слов и действий. Русские американцы столкнулись с серьезной дискриминацией», - цитирует сообщение РИА Новости.

В заявлении также отмечается, что «падение в пучину русофобии» не отвечает интересам американской стороны. 

Вместе с тем, представители данной организации обвинили главу США в неисполнении своих предвыборных обещаний, в частности – об улучшении отношений между странами.

«Почти 90% американцев проголосовали за Вас в надежде, что вы восстановите отношения с Россией и отмените (антироссийские – прим. ред.) санкции. Сегодня, похоже, вы отказываетесь от своего предвыборного обещания улучшить двусторонние отношения», - отметили авторы.

Кроме того, в сообщении также осуждается высылка российских дипломатов из США под предлогом о якобы «причастности РФ» к отравлению британского шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании. Авторы материала отметили, что делать такие выводы преждевременно. 

Также представители организации призвали Трампа «остановить санкции против России и начать диалог». 

Ранее Трамп в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери распорядился выслать из страны 60 российских дипломатов.

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