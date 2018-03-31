Посол России в Соединенных Штатах рассказал о попытках завербовать российских дипломатов

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал о попытках вербовки российских дипломатов. Представитель РФ заявил, что известно о не единичных случаях, когда американские спецслужбы пытались контактировать с работниками представительств России на своей территории.

«Мы знаем о подходах американских служб, которые, если говорить дипломатично, пытаются установить неформальные отношения с нашими дипломатами, а по сути дела заставить их предать свою страну», — заявил Антонов.

Также он отметил, что это было не единожды и об этом необходимо сообщить в Москву.

Напомним, ранее стало известно, что США, Канада и ряд европейских стран приняли решение о высылке российских дипломатических работников в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери.