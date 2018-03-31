Посольство России направило Великобритании ноту из-за досмотра самолета

Посольство России в Лондоне обвинило британскую сторону в грубой провокации, после чего направило в МИД страны ноту с требованием объяснить, на каком основании проводился досмотр.

Вместе с тем, в ведомстве возмутились, что правоохранители Великобритании провели досмотр без присутствия экипажа.

«Британцы пытались досмотреть самолет без присутствия экипажа, что категорически запрещается действующими правилами. После прибытия в аэропорт сотрудника посольства и долгих переговоров удалось отстоять участие командира корабля в досмотре», - цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Также уточняется, что по итогам досмотра, англичане отказались предоставлять письменные документы с указанием причины досмотра, ее правового основания и результатов.

Кроме того, в МИД РФ также выразили недоумение по поводу действий Лондона. Как предположила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова, проведя осмотр, Великобритания «пыталась спасти репутацию».

Ранее посольство РФ в Лондоне назвало досмотр самолета «Аэрофлота» грубой проковокацией со стороны британских властей.