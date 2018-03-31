В США призвали принять меры по ослаблению напряженности в секторе Газа

США призывают принять меры по ослаблению напряженности в секторе Газа, где в результате недавних столкновений между израильтянами и палестинцами есть погибшие и пострадавшие.

«Мы глубоко опечалены гибелью людей в секторе Газа сегодня. Мы настоятельно призываем все заинтересованные стороны принять меры для ослабления напряженности. Международное сообщество сосредоточено на принятии мер, которые улучшат жизнь палестинцев, и работает над планом установления мира», - написала официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт в Twitter.

В сообщении Науэрт отметила, что «насилие не способствует достижению ни одной из этих целей».

Ранее сообщалось, что Палестина призывает Совбез ООН осудить действия Израиля в секторе Газа, где за минувший день в результате столкновений погибли 17 человек и более тысячи получили ранения, и защитить палестинцев.

В пятницу 30 марта началась серия массовых антиизраильских выступлений под общим названием «Великий марш возвращения», который планируется продолжать до середины мая. Во время столкновений с армией Израиля вдоль границы сектора Газа погибли не менее 17 палестинцев, около 1,5 тысячи получили ранения.