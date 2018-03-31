Американские спецслужбы пытаются вербовать российских дипломатов – посол РФ в США

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что американские спецслужбы хотят заставить высылаемых из Соединенных Штатов российских дипломатов предать родину.

«Мы знаем о подходах американских спецслужб, которые, если говорить дипломатично, пытаются установить неформальные отношения с нашими дипломатами, а по сути дела заставить их предать свою страну», — рассказал Антонов.

Дипломат отметил, что это не единичные случаи, и ему придется сообщать о них в Москву.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что Россия не станет никому прощать хамства и оскорблений в отношении себя.

Напомним, на этой неделе ряд европейских стран, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие государства приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Британский шпион Сергей Скрипаль был отравлен вместе со своей дочерью Юлией 4 марта в британском городе Солсбери. Лондон возложил вину за инцидент на Москву, не предоставив при этом никаких доказательств. В свою очередь российская сторона категорически отрицает все обвинения по этому делу в свой адрес.